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Sağlık Bakanı korumaları kaza yaptı: 7 polis yaralandı

Malatya'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konvoyunda görevli koruma araçlarının çarpışması sonucu 7 polis hafif şekilde yaralandı.

DHA | 23.08.2018 - 04:22..
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Sağlık Bakanı korumaları kaza yaptı: 7 polis yaralandı

Elazığ'da toplantıya katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, programının ardından havayolu ile Ankara'ya geçti. Havalanı'na giderken talihsiz kaza gerçekleşti.

KORUMALAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bakan Koca'yı takip eden koruma ekipleri Malatya'dan kalkacak uçakları için Ertaç Havaalanı'na doğru hareket etti. Kente varan koruma araçları sanayi alt geçidinde bir başka koruma otomobiliyle çarpıştı.

Kazada 7 polis hafif şekilide yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 polis tedavileri sonrası taburcu edilip Ankara'ya gönderilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıltı.

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