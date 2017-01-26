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Sağlık Bakanı Recep Akdağ şehir hastanelerini anlattı

Her hastanın özel bir odada yatırılmasını istediklerini belirten Bakan Akdağ "Şehir hastaneleri de bu felsefenin ürünü" dedi.

26.01.2017 - 10:27
  1. Haberler
  2. Sağlık

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan şehir hastaneleri hakkında konuştu.

Türkiye'de çok şeyin değiştiğini belirten Bakan Akdağ, "14 yıl önce sağlıkta dönüşüm programı hazırlamıştık. Şimdi yeni bir program hazırlıyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Mersin Şehir Hastanesi 5 yıldızlı otel konforunda

HER HASTAYI ÖZEL ODADA YATIRMAK İSTİYORUZ

"2002'ye kadar hastanelerin yüzde 90'ı koğuş tipi ve hastalar da o koğuşlarda yatıyordu. Bir insanın en fazla mahremiyete ihtiyaç duyduğu anlardan biri de hasta olduğu andır. O zaman onu ayrı bir odaya koyacaksınız. O odaların adı eskiden 'özel oda' idi. Şimdi bizim için her vatandaş özel ve her vatandaşı özel bir odada yatırmak istiyoruz. Şehir Hastaneleri böyle bir felsefenin ürünü.

Yani bunlar, hastanın çok daha rahat edeceği, çalışanların fonksiyonel açıdan rahat çalışacağı, işimizi kolaylaştıracak hastaneler.

AVRUPA'NIN EN MODER HASTANELERİNİ YAPIYORUZ

Şehir hastaneleriyle Avrupa'nın en modern hastanelerini yapmış oluyoruz.

ESKİ HASTANELERİ DE YENİLİYORUZ

Bir taraftan eski hastaneleri yeniliyoruz. Eski, depreme dayanıklı olmayan hastane falan olmayacak. Hekim sayılarını artırmamız gerekiyor."Sağlık Bakanı Recep Akdağ şehir hastanelerini anlattı


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