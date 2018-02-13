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Sağlık Bakanı, skolyoz hastası kızın yüzünü güldürdü

Artvin'de babasının tasarladığı sistem ile duvara asılan ipin beline bağlanmasıyla dik oturabilen Bilge Kara, ameliyatla sağlığına kavuştu.

AA | 13.02.2018 - 05:36..
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Borçka ilçesinde Mehmet-Nezahat Kara çiftinin tek çocuğu 13 yaşındaki skolyoz (omurga eğriliği)  hastası 13 yaşındaki Bilge Kara, rahatsızlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Büyük acılar çeken Bilge Kara'nın dik oturabilmesi için babası kendi imkanıyla bir aparat tasarladı. Yaklaşık 4 yıldır duvara bağlanan iple adeta 'ayakta kalma' mücadelesi veren Kara'nın imdadına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yetişti.

BİLGE, İSTANBUL'DA AMELİYAT EDİLDİ

Demircan'ın talimatı, Artvin Valiliği ve Borçka Kaymakamlığı'nın destekleriyle İstanbul'a getirilen Kara, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan doku genişletme işleminin ardından Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akif Kaygusuz'un da aralarından bulunduğu ekip tarafından ameliyat edildi.

DAHA ÖNCE 14 KEZ AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

Başarılı bir ameliyatla omurgası düzeltilen ve vücuduna yurt dışından özel getirtilen stent yerleştirilen Kara, hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edildi. Kız çocuğunun söz konusu hastalıktan kurtulmak için daha önce 14 kez ameliyat olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanı, skolyoz hastası kızın yüzünü güldürdü

"GÜNDE 3-4 SAAT İPTE ASILI KALIYORDUM"

Hastalığı sebebiyle nefes almakta güçlük çektiğini ve destek almadan dik oturamadığını belirten Bilge Kara, "Dik oturmak güzel de o ipe asılıp dik oturmak zordu. Ben de 'ipler olmasa, desteksiz tek başıma otursam' diye düşünüyordum. Bu duruma kendi içimde üzülüyordum. Günde 3-4 saat ipte asılı kalıyordum." dedi.

Omurgasında ağrı hissettiğinde anne ve babasından yardım aldığını anlatan Kara, ameliyat sonrası yaşam kalitesinin arttığını, artık bazı ihtiyaçlarını tek başına karşılayabileceğini ifade etti.

PSİKOLOG OLMAK İSTİYOR

Kas sinirinde hasar oluşması nedeniyle yürüyemeyen, bu sebeple "evde eğitim" alan 8. sınıf öğrencisi Kara, eğitimini başarıyla tamamlayıp psikolog olmak istediğini vurguladı.

Rahatsızlığı sebebiyle arkadaşları dışarıda oynarken kendisinin çoğunlukla evde zaman geçirdiğini ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü dile getiren Kara, artık arkadaşlarıyla tekerlekli sandalye üzerinde de olsa daha fazla zaman geçirebileceğini ifade etti.

Babasının 5 yıldır işsiz olduğunu belirten Kara, "Çok şükür ameliyat oldum, iyileştim ama babama da bir iş istiyorum. Sabah işe gitsin akşam benimle olsun. Babamın düzenli bir işinin olmasını istiyorum. En azından istediklerimi yapabilsin benim babam." ifadesini kullandı.

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