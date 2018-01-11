Sağlık Bakanı: Zika virüsü için tedbirler alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Anadolu Ajansı Editör Masası’na katıldı.

Demircan, girip konusundaki bir soruya "Mevsimsel grip noktasında, şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz, aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz hatta biraz daha iyi durumdayız." diye yanıt verdi.

"ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA BAŞARILIYIZ"

Antibiyotik kullanımında düşüş yaşandığını da dile getiren Demircan, "Antibiyotik kullanımına ilişkin Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız." şeklinde konuştu.

"ZİKA'YA KARŞI TEDBİR ALIYORUZ"

Zika'nın Türkiye'de yeni görülen virütük bir hastalık olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı Demircan, "Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak." dedi.