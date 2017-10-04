taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Sağlık Bakanlığı 15 mide ilacını geri çekti

Kalp hastalıklarındaki yan etkileri nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlarını askıya alıp kullanımını kısıtladığı ilaçlar açıklandı.

04.10.2017 - 10:56
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamaya göre, içeriğinde etkin madde olarak domperidon ve domperidon+proton pompa inhibitörü içeren ilaçlarla ilgili geri çekilme kararı verildi.

KALP HASTALIKLARI YAN ETKİSİ NEDENİYLE KISITLANDI

İlaçlarla ilgili yapılan geniş araştırmalar sonucunda kardiyovasküler yan etkileri nedeniyle bahsi geçen ilaçların endikasyonunu, kullanım dozunu ve süresini kısıtlama kararı alındığı bildirilirken ilaçların ruhsatlarının da askıya alındığı bilgisi verildi.

Sağlık Bakanlığı 15 mide ilacını geri çekti

Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde duyurulan açıklamada belirtilen 15 ilacın listesi;

DELOX 30MG SR PELLET İÇEREN KAPSÜL

DEXGARD 30/30MG MR KAPSÜL

DEXRİDON MR 30/10 MG KAPSÜL

DOPROKİN-S ORAL SÜSPANSİYON

DUEDOM 30/10MG KAPSÜL

DUEDOM 60/10MG KAPSÜL

DUOLANS 15/10MG KAPSÜL

DUOLANS 15/30MG SR KAPSÜL

DUOLANS 30/30MG SR KAPSÜL

LACOMBI 15/10 MG KAPSÜL

LACOMBİ 30/10 MG KAPSÜL

RABECOMB 20/10MG KAPSÜL

RABECOMB 20/30MG MR KAPSÜL

RABELIS PLUS 20/10 MG KAPSÜL

RABELIS PLUS 20/30 MG MR KAPSÜL

İlginizi Çekebilir
Uğur Acar için karar belli oldu
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar 'kasten adam öldürmek' suçundan açılan davadan beraat etti.
Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu
Polis tarafından durdurularak aranan kamyonda 17 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor
Doğu Karadeniz'de yaylalarda tespit edilen kaçak yapıların yıkımları hızla devam ediyor.
İntihara kalkışan işsizi, polis ikna etti
Şanlıurfa'da intihara kalkışan 30 yaşındaki Emin E., ikna olduktan sonra çatı katından indi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

248
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

228
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM