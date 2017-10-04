Sağlık Bakanlığı 15 mide ilacını geri çekti

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamaya göre, içeriğinde etkin madde olarak domperidon ve domperidon+proton pompa inhibitörü içeren ilaçlarla ilgili geri çekilme kararı verildi.
KALP HASTALIKLARI YAN ETKİSİ NEDENİYLE KISITLANDI
İlaçlarla ilgili yapılan geniş araştırmalar sonucunda kardiyovasküler yan etkileri nedeniyle bahsi geçen ilaçların endikasyonunu, kullanım dozunu ve süresini kısıtlama kararı alındığı bildirilirken ilaçların ruhsatlarının da askıya alındığı bilgisi verildi.
Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde duyurulan açıklamada belirtilen 15 ilacın listesi;
DELOX 30MG SR PELLET İÇEREN KAPSÜL
DEXGARD 30/30MG MR KAPSÜL
DEXRİDON MR 30/10 MG KAPSÜL
DOPROKİN-S ORAL SÜSPANSİYON
DUEDOM 30/10MG KAPSÜL
DUEDOM 60/10MG KAPSÜL
DUOLANS 15/10MG KAPSÜL
DUOLANS 15/30MG SR KAPSÜL
DUOLANS 30/30MG SR KAPSÜL
LACOMBI 15/10 MG KAPSÜL
LACOMBİ 30/10 MG KAPSÜL
RABECOMB 20/10MG KAPSÜL
RABECOMB 20/30MG MR KAPSÜL
RABELIS PLUS 20/10 MG KAPSÜL
RABELIS PLUS 20/30 MG MR KAPSÜL