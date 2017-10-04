Sağlık Bakanlığı 15 mide ilacını geri çekti

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamaya göre, içeriğinde etkin madde olarak domperidon ve domperidon+proton pompa inhibitörü içeren ilaçlarla ilgili geri çekilme kararı verildi.

KALP HASTALIKLARI YAN ETKİSİ NEDENİYLE KISITLANDI

İlaçlarla ilgili yapılan geniş araştırmalar sonucunda kardiyovasküler yan etkileri nedeniyle bahsi geçen ilaçların endikasyonunu, kullanım dozunu ve süresini kısıtlama kararı alındığı bildirilirken ilaçların ruhsatlarının da askıya alındığı bilgisi verildi.





Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde duyurulan açıklamada belirtilen 15 ilacın listesi;

DELOX 30MG SR PELLET İÇEREN KAPSÜL

DEXGARD 30/30MG MR KAPSÜL

DEXRİDON MR 30/10 MG KAPSÜL

DOPROKİN-S ORAL SÜSPANSİYON

DUEDOM 30/10MG KAPSÜL

DUEDOM 60/10MG KAPSÜL

DUOLANS 15/10MG KAPSÜL

DUOLANS 15/30MG SR KAPSÜL

DUOLANS 30/30MG SR KAPSÜL

LACOMBI 15/10 MG KAPSÜL

LACOMBİ 30/10 MG KAPSÜL

RABECOMB 20/10MG KAPSÜL

RABECOMB 20/30MG MR KAPSÜL

RABELIS PLUS 20/10 MG KAPSÜL

RABELIS PLUS 20/30 MG MR KAPSÜL