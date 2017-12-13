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Bakanlık, İbrahim Çağlar'ın ölümü ile ilgili inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığı, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar'ın vefatının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.

AA | 13.12.2017 - 14:57..
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Bakanlık, İbrahim Çağlar'ın ölümü ile ilgili inceleme başlattı

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.

ÖLÜMÜ TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Çağlar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği açıklanmıştı. Ancak ardından gelen açıklamalar ölümünde hastane ihmali olabileceği iddialarını gündeme getirdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı olaya el koydu.

"GAZ SIKIŞMASI VAR" DİYE GERİ GÖNDERİLMİŞTİ

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, rahatsızlanarak Medipol Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede kendisine "Gaz sıkışmanız var" denildiği ve evine gönderildiği iddia edilmişti. Çağlar'ın vefatının, hastanede yaşanan bu olaydan 4 saat sonra meydana geldiği de iddialar arasındaydı.

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