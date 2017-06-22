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Sağlık Bakanlığı Manisa incelemesini tamamladı

Manisa'da askerlerin hastaneye kaldırılma nedenini araştıran Sağlık Bakanlığı, askerlerin yedikleri besinden zehirlendiğini tespit etti.

22.06.2017 - 13:38
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Sağlık Bakanlığınca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

"BESİNLERİN PİŞİRİLME SÜRECİNDEKİ..."

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı Manisa incelemesini tamamladı

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