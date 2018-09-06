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Sağlık Bakanlığı: Şarbon hastalığı kontrol altında

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, şarbon hastalığı iddiaları ile ilgili bilgi verdi.

AA | 06.09.2018 - 22:42..
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Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, valiliği ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

Halk Sağlığı Müdürlüğünde kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin il ve ilçe müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştiren Eldemir, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

"İDDİALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Gazetecilerin Türkiye'deki şarbon hastalığına ilişkin son durumu sorması üzerine Eldemir, "Sağlık Bakanlığı olarak iddiaları yakından takip ediyoruz. Bakanımızın gayet net açıklamaları var. Bazı vatandaşlarımızı ihtiyati tedbir olarak sağlık tesislerimize çağırıp müdahalede bulunuyoruz. Herhangi panik yapılacak bir durum yok, 'etten proteinden uzak durun' denilecek bir durum yok. Her şey kontrol altında. Bakanlık olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuda gıda ve sağlık tarafı üzerinde gerekli hassasiyeti gösteriyoruz." diye yanıt verdi.

Sağlık Bakanlığı: Şarbon hastalığı kontrol altında VİDEO

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