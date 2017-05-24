Sağlık Bakanlığı SMA hastalarının ilaçlarını ödeyecek

Türkiye'de son zamanlarda gündemde olan SMA hastası Eymen Bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KAMPANYA DÜZENLENMİŞTİ

8 aylık Eymen bebeğin ilaçları için 561 bin dolar gerekiyordu. Ailesi bu meblanın düzenlenmesi için kampanya düzenlemiş gerekn para toplanmış ve ilaçların siparişleri ABD'den verillmişti. Ancak Eymen Bebek ilaçları kullanamadan geçtiğimiz günlerde hayata veda etmişti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bu acı durumun bir daha yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı devreye girdi ve Türkiye genelindeki 114 hastanın ilaç masraflarının karşılanması için SGK'ya yazı yazdı.

SMA hastası bebek için ilaç beklentisi VİDEO

SMA NEDİR?

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir hastalık. 3 evrede görülen SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor.