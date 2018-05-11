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Sağlık Bakanlığı'na 18 bin kişi daha alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bakanlık bünyesine ilerleyen günlerde 18 bin kişinin daha alınacağını açıkladı.

AA | 11.05.2018 - 21:00..
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Sağlık Bakanlığı'na 18 bin kişi daha alınacak

Son yıllarda Türkiye'de önemli yatırımların yapıldığı Sağlık Bakanlığı'nda personel alımları da devam ediyor.

"18 BİN KİŞİ DAHA ALINACAK"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı.

"ARDINDAN DA 19 BİN KİŞİ"

Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız."

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