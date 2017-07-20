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Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni 

Başbakan Yardımcısı olan Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı görevini Ahmet Demircan'a devretti.

20.07.2017 - 13:19
  1. Haberler
  2. Politika

Devir teslim töreninde konuşan Recep Akdağ şu ifadeleri kullandı:

"Tarihin belli dönemlerinde belli sıçramalar, ilerlemeler kaydedilir. Ak Parti iktidarından sonra Türkiye'de sağlık hizmetlerinde bu şıçramayı elde ettik. Vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişebilir hale geldiler. Ambulans ihtiyacında bizim 1. basamak dediğimiz aile hekimliği hizmetlerine oradan da hastanecilik hizmetlerine varıncaya kadar. Bu vatandaşlarımız tarafından da takdir edildi. Hükümet olarak vatandaşın kamu hizmetlerinden memmuniyetini ölçüyoruz.

Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni 

"YÜZDE 75,5 BİR MEMNUNİYET ORANINI YAKALADIK"

Sağlık hizmetleri 2002 yılında yüzde 39 memmuniyet alırken şimdilerde yüzde 75.5 bir memmuniyet oranını yakaladık. Bunu sürdürebilmek daha yukarıya götürmekte elbette Ak Parti hükümetleri  olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın  verdiği vizyon doğrultusunda hedeflerimiz. Bu büyük ilerlemeyle beraber ihtiyaçlarımızın da değiştiğini fark ettik. Hastalık yükümüz değişti, eskiden çocukların ishalden kızamıktan kaybedildiği , anne ölüm oranlarının çok yüksek olduğu, zatürreden veremden tifodan sıtmadan insanlarımızın kaybedildiği bir ülke idik. Hastalık yükümüz azaldı , bir taraftan da vasfı değişti. Şişmanlık, hareketsizlik, sigara bunlara bağlı hastalıklar, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ön plana çıktı. 2017 yılının başından  itibaren Sağlıkta dönüşümün 2. dönemini başlattık. 10 ay çalıştık, Ak Parti hükümetlerinin oluşturduğu mirası değerli Bakanımıza emanet etmek üzere buradayız.

"AHMET DEMİRCAN BU BAREYİ ÇOK DAHA YÜKSEĞE KALDIRACAKTIR"

Biliyoruz ki çok kıymetli Baknımız Ahmet Demircan bu bareyi çok daha yükseğe kaldıracaktır. Bizim ortak özlelliğimiz de var, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezunuz, ikimizde 6 çocuğa sahibiz. Dolayısıyla birtakım geyikler dönmeye başladı, Sağlık Bakanı olmak için 6 çocuğa sahip olmak lazım diye. Çok çocuk sahibi olmanın insanı yetiştiren bir tarafı var.  Bizim vazifemiz Ak Parti'nin önce insan diyen felsefesini en yüksekte tutmaktır. Biz yorulmayan bir partiyiz. "

Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni 

"BİZE DÜŞEN BU BAYRAK YARIŞINDA ÇITAYI DAHA DA YUKARIYA ÇEKMEK"

Recep Akdağ'dan görevi teslim alan  Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise, " Dönüşüm,  gelişim içinde olan bir milletiz. Bu dönüşümü 3 temel üzerine oturttuk. Sistemde, zihniyette, uygulamadaki dönüşüm.  Biz maziyle birlikte istikbale yürüyen bir hareketiz. Bu sağlıktada aynı şekilde devem edecek. Bir zorluğumuz var yalnız, sağlık Türkiye'deki hizmet alanlarında çıtası en yüksek alanlardan biri, Türkiye'de son 15 yıl içerisinde 2002'den itibaren hızla çıta yükseldi. Bize düşen bu bayrak yarışında daha da yukarıya çekmek" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni 

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