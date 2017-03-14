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Sağlık Bakanlığı'ndan güvensiz kozmetik ürünlerine ceza

Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl denetlenen 1198 kozmetik üründen 379'unun güvensiz olduğu belirlendi.

14.03.2017 - 12:50
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  2. İç Haber

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) 2016 yılında yapılan kozmetik ve tıbbi cihaz denetimlerine ilişkin sonuçları açıklandı.

1198 KOZMETİK ÜRÜN İNCELENDİ

Denetimlerde 1198 kozmetik ürün mercek altına alındı. Söz konusu ürünler arasında cilt-saç bakım malzemeleri, fondötenler ile tüy dökücüler yer aldı.

606'SI TEKNİK DÜZENLEMEYE AYKIRI, 379'U GÜVENSİZ

Denetlenen 1198 kozmetik üründen 606'sı "Teknik düzenlemeye aykırı", 379'u ise "Güvensiz" olarak kayıtlara geçti. Bu ürünler için teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile 227 bin 696 lira, mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle 10 bin lira, toplam da ise 237 bin 696 para cezası uygulandı

TOPLAM 1 MİLYON 79 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Diğer yandan, geçen yıl ekim-kasım-aralık aylarını kapsayan tıbbi cihaz denetimlerinde, 1325 üründen 742'sinin "Uygunsuz", 61'inin ise "Güvensiz" olduğu tespit edildi. Güvensizlik gerekçesi ile toplam 1 milyon 79 bin 700 lira para cezası uygulandı. Denetlenen ürünler içerisinde eldivenler, glukometreler (şeker ölçüm cihazı), nasır bantları, ev tipi oksijen konsantratörleri yer aldı.

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