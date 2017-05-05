Sağlık Bakanlığı'ndan sahte estetikçiye suç duyurusu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı yayın kuruluşlarında çıkan "Adana'da sahte estetik uzmanının mağdurları artıyor" ve "Sahte estetik uzmanı mağdurları" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği görüldüğü belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere botoks ve dermal dolgu işlemleri, sadece uzman tabipler ile medikal estetik sertifikasına sahip hekimler tarafından yalnızca sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin bu tür tıbbi işlem olarak nitelendirilen işlemleri yapmasına izin verilmemektedir" ifadelerine yer verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, "Yaşanan son olaylarla ilgili olarak kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlarımıza botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüz kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu bakanlığımızca takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.