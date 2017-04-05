Sağlık Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle; "Suriye'de yaşanan patlama sonrasında yaralıların Türkiye'de tedavi görmesi talebi üzerine dün 11.05 itibariyle AFAD koordinatörlüğünde dekontaminasyon (arındırma) çadırı kurulmuş, 3 UMKE timi ve 3'ü 4 sedyeli olmak üzere 22 adet 112 ambulans ekibimiz sınırda görevlendirilmiştir.

29 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hatay Cilvegözü sınır kapısına gelen Suriyeli yaralılara kimyasal arındırma işlemi yapılarak 112 ambulanslarıyla çeşitli hastanelere nakledilmişlerdir. 29 yaralının tedavilerine devam edilmekte olup hastanelerde tedavi gören 3 yaralı yaşamını yitirmiştir."