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Sağlık Bakanlığı'ndan ücretsiz kaplıca müjdesi

Yeni yıl itibarıyla dar gelirli ve işsiz hastalar için 254 kaplıca tesisi ücretsiz hizmet verecek.

İHA | 06.01.2018 - 10:32..
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2017 yılında 240 tesis, Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) yararlanan fizik tedavi hastalarına hizmet veririken ocak ayı itibariyle tesis sayısı 254’e yükseldi.

ÜCRETSİZ TEDAVİ İMKANI

Sağlık Bakanlığı’ndan işletme izni almış Yozgat’tan Yalova’ya, Bursa’dan Kahramanmaraş’a, Afyonkarahisar’dan Kırşehir’ekadar ülkenin dört bir yanında hizmet veren 254 kaplıca tesisinin kapısı işsiz hastaların tedavisine ücretsiz olarak açıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan ücretsiz kaplıca müjdesi

GİDERLER DEVLETTEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tedavi bedelinin devlet tarafından ödendiği kaplıcalarla ilgili bir duyuru yayınlayıp kaplıca listesini güncelledi.

Yapılan açıklamada, "Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller devlet tarafından karşılanmaz. Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri kurumumuzca ödenmektedir." ifadeleri yer aldı.

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