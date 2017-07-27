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Sağlık Bakanlığı'ndan yardım kampanyaları açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan onay almadan yardım kampanyası başlatılamayacak.

27.07.2017 - 14:58
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Sağlık Bakanlığı, valiliklerin, yurt içi veya yurt dışında tedavi amacıyla yapılan yardım kampanyası müracaatlarında hastalarla ilgili bilgileri Bakanlıkla paylaşması ve uygun görüş alındıktan sonra kampanya taleplerine gerekli izinlerin verilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yardım kampanyaları açıklaması

ÇOK SAYIDA YARDIM KAMPANYASI YAPILIYOR

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde medyada, Türkiye'de tedavi imkanı veya geri ödemesi olmadığı söylemleriyle veya etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmamış deneysel tedavi yöntemleriyle, bazı vatandaşların yurt içi veya yurt dışında tedavilerinin sağlanması için valiliklerin izni ile kişi veya kuruluşlar adına çok sayıda yardım kampanyası başlatıldığının gözlemlendiği ifade edildi.

"HASTA MAĞDURİYETLERİ ORTAYA ÇIKABİLİYOR"

Açıklamada, hastalıklar ve bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi yöntemleri, Türkiye'deki tedavi imkanları ve geri ödeme kapsamı konularındaki bilgi eksikliğine bağlı olarak başlatılan kampanyalarla, hastaların yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurum veya kuruluşlara yönlendirilmesi sonucunda hasta mağduriyetlerinin ortaya çıkabildiği vurgulandı.

BİLGİ KİRLİLİĞİ VE YANLIŞ ALGIYA YOL AÇIYOR

Basın organları ve sosyal medyada bu kampanyalardan bilgi kirliliği içerecek şekilde bahsedilmesinin, ülkenin sağlık alanında ulaştığı seviye ve sosyal güvenlik uygulamalarının kapsayıcılığı hakkında negatif algı oluşturacak tereddütlere neden olabildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt içinde veya yurt dışında tedavi amacıyla yardım kampanyası başlatma talebinde bulunan hasta, vatandaş, kuruluş veya derneklere, ülkemizdeki tedavi ve ödeme imkanları ve vadedilen tedavi yöntemlerinin bilimsel geçerlilikleri tam anlamıyla değerlendirilmeden kampanya başlatılmasına izin verilmesi, hukuk dışı uygulamalara ve hasta mağduriyetlerine sebebiyet vereceğinden uygun görülmemektedir.

ONAYDAN SONRA KAMPANYA YAPILABİLECEK

Valiliklere yurt içi veya yurt dışında tedavi amacıyla yapılan yardım kampanyası müracaatlarında hastalarla ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı ile ivedilikle paylaşılacaktır. Bakanlığımızdan tedavi imkanları ve geri ödeme kapsamı konusunda uygun görüş alındıktan sonra kampanya taleplerine gerekli izinler verilecektir."

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