Sağlık Bakanlığı'nın çalışması BM'den ödül aldı

Sağlık Bakanlığı'nın başarıyla yürüttüğü 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü' çalışması, Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görüldü.





ÖDÜL ERDOĞAN'A TAKDİM EDİLDİ

Başarı ödülü New York'ta Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu sırasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da yer aldığı bir törenle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

"ÇABALARIMIZA GÜÇ VERECEK"

Ödül sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ödüllendirilmesi, bu konuda ülke olarak daha büyük başarılara ulaşmak yolundaki çabalarımıza güç verecektir" değerlendirmesi yapıldı.