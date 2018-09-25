taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.16535
Euro
7.26035
Altın
1201.075
Borsa
99292.47
Gram Altın
238.078

Sağlık Bakanlığı'nın çalışması BM'den ödül aldı

Birleşmiş Milletler, 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü' çalışmasından dolayı Sağlık Bakanlığı'na ödül verdi.

AA | 25.09.2018 - 23:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Sağlık Bakanlığı'nın çalışması BM'den ödül aldı

Sağlık Bakanlığı'nın başarıyla yürüttüğü 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü' çalışması, Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın çalışması BM'den ödül aldı


ÖDÜL ERDOĞAN'A TAKDİM EDİLDİ

Başarı ödülü New York'ta Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu sırasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da yer aldığı bir törenle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

"ÇABALARIMIZA GÜÇ VERECEK"

Ödül sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ödüllendirilmesi, bu konuda ülke olarak daha büyük başarılara ulaşmak yolundaki çabalarımıza güç verecektir" değerlendirmesi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın çalışması BM'den ödül aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı terör örgütünü sattı

Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı terör örgütünü sattı

94
Erdoğan, Trump'la görüştü

Erdoğan, Trump'la görüştü

176
Devlet Bahçeli 'Kayan Yıldızlar' akımına çattı

Devlet Bahçeli 'Kayan Yıldızlar' akımına çattı

104
Doktora uçan tekme attı, serbest kaldı

Doktora uçan tekme attı, serbest kaldı

379
Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti

Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti

88
Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok tartışılıyor

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok tartışılıyor

215
FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM