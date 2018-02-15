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Sağlık Bakanlığının engel tanımayan uygulaması: ESİM

Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı iletişim problemini ortadan kaldırmak isteyen Sağlık Bakanlığı, yeni uygulamasını hizmete sundu.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 11:02..
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Sağlık Bakanlığının engel tanımayan uygulaması: ESİM

Konuşma ve işitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanması artık çok daha kolay.

Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) uygulaması, engelli vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırdı.

HİZMETTE KESİNTİ YOK

Engellilerin sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için erişime açılan uygulama, işaret dilinde 7/24 destek veriyor.

Mobil marketlerde ücretsiz olarak erişime açılan ESİM; 112 Acil ambulans hizmeti, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hizmeti ve tercüme hizmeti veriyor.

ADIM ADIM KAYIT OL

Uygulamayı indirdikten sonra sisteme kayıt olmak oldukça basit.

Gerekli bilgileri doldurduktan sonra telefonunuza gelen doğrulama kodunu girip üyeliğinizi oluşturun.

Üyeliğinizi oluşturduktan sonra, "İhbar Et" seçeneğinden hizmetlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığının engel tanımayan uygulaması: ESİM

Sağlık Bakanlığının engel tanımayan uygulaması: ESİM

ANINDA CEVAP

Ambulans Talebi, Hastane Randevu Talebi, Tercüme Talebi ve Diğer seçeneklerinden ulaşacağınız operatör, çok kısa bir süre içerisinde engelli vatandaşlarımıza cevap veriyor.

Sağlık Bakanlığının engel tanımayan uygulaması: ESİM

TEK TUŞLA AMBULANS

Son teknoloji kullanılarak geliştirilen uygulama sayesinde tek tuşla konumunuza ambulans gönderebilirsiniz.

KOLAY RANDEVU

Uygulama ambulans çağırmakla sınırlı değil. Engelli vatandaşlarımız, istediği hastaneden randevu almak için bu müthiş uygulamayı kullanacak.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA ÖZELLİĞİ

Uygulamanın en güzel seçeneklerinden biri de görüntülü konuşma hizmeti.

İletişim sorununu sıfıra indiren uygulamada, operatör ile engelli vatandaşlar görüntülü bir şekilde işaret diliyle anlaşacak ve hiçbir problem yaşamadan istediği sorunu çözecek.

Sağlık Bakanlığının engel tanımayan uygulaması: ESİM

FOTOĞRAF GÖNDERİN

Uygulama, ihbarınızla ilgili operatöre fotoğraf gönderme seçeneğini de sunuyor.

Sağlık Bakanlığının engel tanımayan uygulaması: ESİM

İLETİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon engellinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini hedefleyen Sağlık Bakanlığı, ESİM uygulamasıyla iletişim sorununu sıfıra indirmiş oldu.

UYGULAMAYI İNDİRİN

Aşağıdaki linklere tıklayarak Sağlık Bakanlığının ücretsiz olarak erişime açtığı başarılı uygulamayı telefonunuza indirebilirsiniz.

App Store'dan ESİM uygulamasını indirmek için tıklayın

Google Play'den ESİM uygulamasını indirmek için tıklayın

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