Sağlık Bilimleri Üni. Rektörü Cevdet Erdöl’ün acı günü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün kanser tedavisi gören yeğeni Ahmet Ali Erdöl (36), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SABAH SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ankara’da bir yazılım firmasında çalışan ve Ankara Liv Hospital Hastanesi onkoloji bölümünde tedavisi devam eden Erdöl, bugün sabah saatlerinde hayata veda etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün merhum abisi Recep Erdöl’ün oğlu olan Ahmet Ali Erdöl doğum yeri olan Trabzon’un Sürmene ilçesinde cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.