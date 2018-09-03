Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontenjanını doldurdu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) açıklamasına göre, yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinden yalnızca 17'si kontenjanını yüzde 100 doldurdu. Yüzde 44,2 oranında boş kalan vakıf üniversitelerinde ise yalnızca iki üniversite yüzde 100 kontenjanını doldurdu.

"İLTİFAT OLARAK GÖRÜYORUZ"

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, SBÜ ailesine katılan ve Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak tüm öğrencileri, üniversitelerini tercih etmelerinden dolayı tebrik ederek, "2018 YKS sonuçlarına göre öğrenci kontenjanlarımızın tamamen dolmasını öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin teveccühü ve iltifatı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"SONUÇLAR MEMNUNİYET VERİCİ"

Cevdet Erdöl, "Sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan üniversitemiz Sultan Abdülhamid Han'ın başlattığı eğitim hamlesinin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak 2015 yılında kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tarihi hatıraya hürmeten üniversitemize ilgisini ve desteğini çok yakından biliyor ve kendilerine de bu vesileyle teşekkür ediyorum. 2018 YKS sonuçlarına göre üniversitemizin gerek lisans gerek ön lisans tüm kontenjanlarının dolmasını memnuniyetle karşılıyor ve bu durumu ülkemizin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olmasının doğal bir neticesi olarak değerlendiriyorum." şeklinde ekonuştu.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl

