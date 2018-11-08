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Sağlık çalışanlarına şiddet tutuklama sebebi sayılacak

Sağlıkta şiddetin önüne geçecek yasa teklifi Meclis'te geçti.

AA | 08.11.2018 - 07:01..
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Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.

TEKLİFTE NELER VAR

Yasa teklifine göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek.

Bu yasa kapsamında yargılananlar için 12 yıla kadar hapis talep edilebilecek.

KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞABİLECEK

KHK ile ihraç edilen sağlık çalışanları özel hastanelerde çalışabilecek.

İZİNSİZ İLAÇ SATANA 300 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Teklifle ilaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak. Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin TL'ye kadar ceza verilecek.

Tüp bebek tedavisine 40 yaş kriteri getirilecek.

Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek.

SİGARA PAKETLERİ STANDART OLACAK

Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak.

Ayrıca sigara paketleri tep tip ve standart olacak.

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