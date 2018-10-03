taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.02875
Euro
6.9744
Altın
1202.835
Borsa
98132.52
Gram Altın
233.246

Sağlık çalışanlarına şiddete ağır cezalar geliyor

Sağlık çalışanlarına şiddete karşı 3 bakanlık harekete geçti. Meclis'in ilk gündemlerinden biri bu olacak.

AA | 03.10.2018 - 11:00..
  1. Haberler
  2. Gündem
Sağlık çalışanlarına şiddete ağır cezalar geliyor

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar son dönemlerde artış gösterdi.

Saldırganların düşük cezalarla davalardan kurtulması sonrasında Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

3 BAKANLIĞIN ORTAK ÇALIŞMASI

İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı birlikte hareket ederek koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmaları sürdürmeye başladı.

"TBMM'NİN İLK GÜNDEMLERİNDEN BİRİ..."

Arjantin Mar del Plata'da yapılacak olan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yola çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin "Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir. Bu böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacaktır. Ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

224
İran'da sarraflarda dolar izdihamı

İran'da sarraflarda dolar izdihamı

59
Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

219
İnternette aranması en tehlikeli isimler

İnternette aranması en tehlikeli isimler

20
Bülent Arınç'tan damadı ve oğlu hakkında açıklamalar

Bülent Arınç'tan damadı ve oğlu hakkında açıklamalar

129
Galatasaraylıların paylaştığı Atatürk belgesi

Galatasaraylıların paylaştığı Atatürk belgesi

142
GENAR'ın 3 büyükşehir analizi

GENAR'ın 3 büyükşehir analizi

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM