Sağlık çalışanlarına şiddete ağır cezalar geliyor

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar son dönemlerde artış gösterdi.

Saldırganların düşük cezalarla davalardan kurtulması sonrasında Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

3 BAKANLIĞIN ORTAK ÇALIŞMASI

İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı birlikte hareket ederek koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmaları sürdürmeye başladı.

"TBMM'NİN İLK GÜNDEMLERİNDEN BİRİ..."

Arjantin Mar del Plata'da yapılacak olan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yola çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin "Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir. Bu böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacaktır. Ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.