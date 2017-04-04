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Sağlık ekiplerinden, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda önlem

Esed rejiminin, İdlib iline düzenlediği klor gazlı saldırısından etkilenenler için Cilvegözü Sınır Kapısında önlem alındı.

04.04.2017 - 14:26
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırısından etkilenenler için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısında önlem alındı.

SAĞLIK EKİPLERİ SINIRDA BEKLİYOR

İdlib'in Han Şeyhun beldesine klor gazıyla düzenlenen saldırıdan etkilenenlerin getirilmesi beklenen Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısında, sağlık ekipleri ve ambulanslar beklemeye başladı. Bu arada, sağlık ekiplerinin özel kıyafetler de giydiği görüldü.

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