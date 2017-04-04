Sağlık ekiplerinden, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda önlem

Geçtiğimiz ay Almanya'da nişanlanan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in, haziran ayında nikah masasına oturacağı iddia ediliyor.

Suriyeli kadın öğretmen ile Hataylı meslektaşı, sade bir nikah töreni yaparak düğün için ayırdıkları parayla ise 156 yetimi giydirdi.

Düğün yapmak yerine yetimleri sevindirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki saldırı için kabul edilemez değerlendirmesi yaptı.

Üst üste oynayacakları zorlu maçlar hakkında konuşan Fikret Orman, "İnşallah üç aylar dediğimiz bu dönemi de iyi geçiririz" dedi.

Gelenekselliğin gücünü çok kültürlü yapısıyla harmanlayan bu eşsiz şehirde leziz bir günün tadına doyamayacaksınız.

1 Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru Ahmet Hakan canlı yayında, anayasa ile ilgili CHP'li vekil İnce'yi zora düşüren bir soru sordu.

2 Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

3 Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma Macaristan'da İsrail'in katliamlarını protesto ettiği için hakkında dava açılan belediye başkanı mahkemede Erdoğan'lı savunma yaptı.

4 Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi ORC Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmenlerin nabzını tuttu.

5 CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi CHP'li vekil Murat Emir Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlardan Hayır oyu istedi ama dinleyen olmadı.

6 Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması Son olarak 2014 yılında çıkan bedelli askerlik, hükümetin gündeminde olmasa da, bekleyenler tarafından en çok dile getirilen konu.