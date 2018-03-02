Sağlık personellerine atama düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin başlığı, "bağlı kuruluşlar" ifadesi çıkarılarak "Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin eski halinde personelin eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birisinin "er veya erbaş" iken şehit olmasından dolayı bir defaya mahsus olmak üzere istediği ile ataması yapılabilmekteydi.

Yapılan değişiklikle maddede geçen "er veya erbaş iken" ifadesi kaldırılarak, personelin eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin "terör eylem ve etkisi sebebiyle" şehit olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istediği bir ile tayini yapılabilecek.

EŞ DURUMUNA GÖRE ATAMA

Ayrıca her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin atama taleplerine ilişkin de düzenlemeler yapıldı. Buna göre eşlerin astlık üstlük sıralaması baz alınarak, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5'inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde aranan hizmet grubu şartı ve üst hizmet bölgelerinden 6'ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmayacak.

Eşi özelde çalışan stratejik personelin (tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar) eş durumundan tayin talebinde bulunabilmesi için 5'inci, 6'ncı bölge ya da C veya D grubu il olma şartı kaldırıldı. Eşi özelde çalışan, devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan tabip ve uzman tabipler de bu yükümlülüklerini bitirdikten sonra bu maddeden yararlanabilecek.

Ayrıca devlet hizmet yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan ve eşi emekliye ayrılan personel de bu yükümlülüğünün bitmesine müteakip en geç 2 ay içerisinde başvurması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere tayin olabilecek.

Yeni yönetmelikle eşi yurt dışına görevlendirilen personele ilişkin de düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda eşi yurt dışına görevlendirilen personelin talebi halinde, eşlerinin görevlendirilme süresince istedikleri yere görevlendirilebilecek.

Öte yandan aday memurlara da, yönetmelik şartlarını taşımaları halinde, adaylık süresince tayin talebinde bulunma hakkı getirildi. Yönetmelikte "çalışma süresine bağlı yer değişikliği"ne ilişkin de çeşitli düzenlemeler yer aldı.