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Sağlık Sen'den 'ruj süren hemşire'ye tepki

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası "Kalp Atışı" dizisinin hemşireleri rencide ettiğini iddia ederek tepki gösterdi.

31.07.2017 - 11:45
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Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkan Vekili Mehmet Alper, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan 'Kalp Atışı' adlı dizide 'hemşirelerin hastanede ruj sürerken, dedikodu yaparken gösterildiğini' belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

RTÜK'E BAŞVURACAKLAR

Kutsal bir meslek olan hemşireliği kimsenin bu şekilde göstermeye hakkı olmadığını belirten Alper, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na gerekli başvurularda bulunacaklarını söyledi.

Sağlık Sen'den 'ruj süren hemşire'ye tepki

İNCİTMEYEN BİR SENARYO İSTEDİLER

Dizide ayrıca doktorların hemşirelere seslenirken, "Hemşire Hanım" yerine "Hemşire buraya bakar mısın?" dediğini belirten Alper şöyle dedi: "Dizideki hemşire karakterleri, diyaloglar tamamen gerçekten ve ciddiyetten uzaktır. Dizinin yapımcılarını ve oyuncularının gerçek hayatla bağdaşan, hemşire arkadaşları incitmeden hazırlanmış bir senaryo ile ekran karşısına çıkmalarını bekliyoruz. Sendikamız olarak dizideki, hemşire arkadaşları rencide eden, üzen, normalinden farklı gösteren karelerin tekrarlanmaması için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na başvuruda bulunacağız."

Hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanlarının kendi özel hayatından feragat ederek çalıştığının, kimsenin unutmaması gereken bir gerçek olduğunu vurgulayan Alper, hiç kimsenin sağlık çalışanlarını farklı şekillerde, inciltici bir şekilde lanse etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

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