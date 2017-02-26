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Sağlık verilerini telefonuna gönderen hap geliştirildi

ABD'li bilim insanları, tıpta devrim yaratacak yeni bir buluşa imza attı.

26.02.2017 - 08:48
  1. Haberler
  2. Teknoloji

hap

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden uzmanlar, kişinin sağlık verilerini cep telefonuna rapor olarak gönderebilen bir hap geliştirdi. Mide içi asitleriyle çalışan akıllı hap, vücut ısısını ve kalp atış hızını ölçüyor.

SENSÖRLER SAYESİNDE SAĞLIK VERİLERİNİ CEP TELEFONUNA GÖNDERİYOR

Üzerindeki sensörler sayesinde sağlık verilerini akıllı telefona gönderen hap, ‘erken teşhis’ açısından tıp dünyasında bir devrim olarak nitelendiriliyor.

30 MİLİMETRE UZUNLUĞUNDA

30 milimetre uzunluğundaki hapı 10 milimetreye düşürmeye çalıştıklarını belirten bilim insanları, “Bu hap yutulduktan sonra direkt mideye gidiyor. İçeriğinde çinko da var. Mide asitleriyle çalışıyor. Birçok vücut değerini ölçüyor. Bir ay kadar midede kaldıktan sonra dışarı atılıyor. Hastalığa ya da önemli bir rahatsızlığa yakalanmayı önceden haber verebilecek” yorumunda bulundu.

Sağlık verilerini telefonuna gönderen hap geliştirildi

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