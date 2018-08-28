Sağlıklı beslenenlere özel en iyi 5 rota

Aybüke SENGİR / [email protected]

Tatilin en güzel kısmı saatlerce gezip tozduktan sonra gelen yemek vakti. Peki, sıra yemek seçmeye geldiğinde onlarca seçenek arasından hangisini tercih edeceğiz? Kilomuzu kontrol etmeye çalışıyoruz, sağlıklı besleniyoruz ve gittiğimiz yerlerde sağlıklı yiyeceklerle beslenmek istiyoruz; hiç zor değil. İşte son yıllarda popüler hale gelen ve yüksek besin değerlerinin yanı sıra antioksidan özellikleri ile de ön plana çıkan süper gıdaları tadabileceğiniz en iyi beş seyahat rotası!

SİNGAPUR

Singapur denilince aklınıza ilk ne geliyor? Sıcak iklim, her daim nemli havası, dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri olduğu ve en ilginç yasakların uygulandığı bir ülke.. Şimdi başka bir açıdan bakıyoruz; yaşamak için dünyanın en pahalı yeri olan Singapur, Asya’nın en sağlıklı ülkesi durumunda. Aynı zamanda kaliteli sağlık hizmetleri de oldukça uygun fiyatlarla sunuluyor.

BURADAKİ SALATALAR HİÇBİR YERDE YOK

Gurmelerin gözde rotası Singapur'da ucuz sokak lezzetlerinden ödüllü tabaklara kadar her bütçeye uygun alternatif bulabilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek için hareketli Duxton bölgesindeki restoranları ziyaret edip, en sağlıklı şekilde karnınızı doyurabilirsiniz. Bir öğünde almanız gereken tüm besin değerlerini içeren salatalar bulunuyor. En çok tercih edilen salata; iri sarı ton balığı parçaları ve avokado ile hazırlanan Ahi Poke Bowl salatası. Hazır bir şeyler yemek yerine kendi tabağınızı hazırlamak isteyenlerse Tras Caddesi’nde yer alan Grain Traders’ı ziyaret etmeli. Çünkü burada besleyici tahıl tabaklarına dilediğiniz sebzeyi veya protein ve karbonhidrat içeren gıdaları ekleyerek, kendi karışımınızı kendiniz yapabiliyorsunuz.

STOCKHOLM

İsveç’in başkenti ve en büyük şehri olan Stockholm, daha adım atar atmaz yerli halkın kendine ne kadar iyi baktığını fark edeceğiniz, sağlıklı beslenme konusunda cennet bir yer. Taze meyvelerle hazırlanmış karışımlardan çorbalara, vejetaryen alternatiflerden lezzetli salatalara geniş bir menü sunan şehirde karar vermekte oldukça zorlanacaksınız. Güne açaí, pitaya ve acerola gibi besleyici meyvelerle, bezeli bir kahvaltıyla başlamak için önerimiz; Hälsocafet. Diğer bir alternatif ise Sveavägen Caddesi’nde yer alan Reload Superfood Bar. Şehrin ilk sağlıklı fast-food restoranı olarak hizmet vermeye başlayan mekanda her şey taze ve organik malzemelerden hazırlanıyor.

MELBOURNE

Avustralya’nın incisi Melbourne’deyiz.. Dünyanın en yaşanabilir şehrinde ziyaret edeceğiniz tüm mekanlar kinoa veya chia tohumlu tabaklardan çok daha fazlasını sunuyor. Onlarca sağlıklı yemek konseptli restorana ev sahipliği yapan şehrin gözdelerinden biri de Sweet Greens. Tamamıyla vegan, glütensiz ve şekersiz açai kaseleri, yeme de yanında yat cinsinden. Eğer geziniz boyunca yorgunluktan zayıf düşerseniz şehrin güneyinde yer alan Happy Place’e uğrayabilirsiniz. Mekanın favorisi olan Tuzlanmış Karamel seratonin düzeyinizi artırarak güne keyifli devam etmenizi sağlayacak.

LONDRA

Diyette de olsanız, detoksta da olsanız Londra'da aç kalmanız mümkün değil. Her zevke ve damak tadına uygun yüzlerce restorana ev sahipliği yapan şehir, 'super gıda' temalı restoranlar konusunda inanılmaz büyük bir seçkiye sahip.

Şehirdeki ilk önerimiz; The Good Life Eatery. Sağlıklı beslenirken lezzetten ödün vermemeyi ilke edinmiş restoran, sağlıklı waffle'lardan detox salatalarına birçok farklı seçenek sunuyor. Daha otantik bir şeyler denemek istiyorsanız diğer bir favorimiz Casita Andina. Soho'da yer alan mekan, Peru'ya özgün 'Seviçe' alternatifleri ile meşhur. Ayrıca yeşil limon suyu içinde yatırılarak pişirilen, çiğ balıklı soğuk tabaklara karşı önyargılı olmamanızı ve bu müthiş lezzetleri kesinlikle denemelisiniz.

İSRAİL

Dünyanın en sağlıklı beslenen ülkelerinden biri de İsrail. Kullanılan malzemeler bakımından Ortadoğu ve Akdeniz ürünlerini harmanlamış; falafel, humus, şakşuka, kuskus gibi yemekler İsrail Mutfağı'nın bir parçası. Tel Aviv'de her zevke uygun inanılmaz çeşitlilikte restoran bulunuyor. Sebze ve meyve cenneti şehrin güneşli sıcak ikliminde her tür ve en kaliteli vejetaryen menüyü kolayca bulmak mümkün. Yaklaşık 200 bin vejetaryen kişinin yaşadığı ülkede söz konusu sağlıklı yiyecekleri organik olarak da bulabilirsiniz.

ORGANİK ŞEHİR: TEL AVİV

Meşek adlı organik restoranı, Tel Aviv şehir merkezinin tarım alanlarına yakın olmasının da tazelik açısından avantaj sağlıyor. Ayrıca, yediğine içtiğine dikkat eden bir kişinin rejimine bağlı kalmak için Tel Aviv’de dünyaca ünlü pahalı restoranlara gitmesi de gerekmiyor. İsrail sokaklarında neredeyse her meydana yakın bir falafel restoranı bulmak mümkün.