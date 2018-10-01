Sağlıklı dişler için meyve ve kuruyemiş tüketin

İnsan hayatının en önemli sağlık sorunlarının başında gelen diş ve diş eti problemlerini geride bırakmak artık daha kolay. Uzmanlara göre neredeyse her bireyin evinde bulunan bazı yiyecekler diş sağlığı için rahatça kullanılabilir.

Yoğurt, peynir, maydanoz, çilek ve daha fazlasının dişleri koruduğunu ve sağlamlaştırdığını belirten uzmanlar o yiyecekleri şu şekilde sıralıyor:

Kereviz: Kereviz dişleri iki yolla koruyor. Kereviz ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecek. Bu da ekstradan tükürük salgılamayı sağlıyor, böylelikle çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılıyor. Buna ilaveten lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapıyor ve diş aralarını temizliyor.

Peynir: Peynir dişler için birden çok yarar sağlıyor. İlk olarak ağzın PH dengesini ayarlamaya yardımcı olan peynir, aynı zamanda çürüklere karşı koruyup, yeni çürükler oluşmasını engelliyor. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini giderme açısından son derece önemli oluyor.

Yeşil çay: Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken, aynı zamanda kansere karşıda etkili. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşıda etkisi bulunuyor. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna neden olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcı oluyor.

Kivi: Vitamin C eksikliği diş etlerini hassaslaştırabilir, bakterilere karşı daha dirençsizleştirebilir. Bu şekilde de periodontal rahatsızlığa yakalanabilirsiniz. Bu durumla karşılamamak için yeterince C vitamini almalısınız. Bunun için kivi önemli bir seçenek. Çünkü kivi diğer meyvelere göre daha fazla vitamin C içeriyor.

Yoğurt: Kalsiyum açısından zengin olan yoğurdun dişlere olan faydaları saymakla bitmiyor. Kalsiyum, periodontal rahatsızlığı olan kişilerdeki diş köklerindeki iltihaplı cep sayısını azaltıyor. Periodontal rahatsızlık dolayısıyla oluşmuş sallantılı ve gevşek dişleri iyileştirmede yardımcı olan kalsiyum, diş kayıplarını önlemeye yardımcı oluyor. Eğer sizde diş sağlığınızı düşünüyorsanız, kalsiyum deposu olan yiyecekleri tercih etmelisiniz.

Maydanoz: Ağız kokusuna neden olan yiyecekleri tükettikten sonra biraz maydanoz çiğnemek hoş bir ağız kokusuna sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Bu sayede kötü ağız kokusu maydanoz sayesinde hoş bir kokuya dönüşmüş oluyor.

Çilek: Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelmekle beraber aynı zamanda diş taşlarından doğal yöntemle kurtulmanın formülünü taşıyor. Çileğin içerisinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritirken, diş taşlarının oluşumunu engelliyor.

Kuru yemişler: Kuru yemişler ve çekirdekler dişi kaplayarak bakterilere karşı koruyucu bir tabaka oluşturan doğal yağlar içeriyor. Bu yağlar diş minesinin güçlenmesine yardımcı olarak çürümelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor ve çekirdekleri de kalsiyum içeriyor.

Elma: Elma, kabukla yenilmesi bir yandan dişlerin kuvvetlenmesini sağlarken, diğer yandan da içerisindeki maddeler dişleri temizliyor. Uzmanlar elma ve havuç gibi meyvelerin ısırılarak yenilmesini tavsiye ediyor.

Kuru üzüm: Şekerli bir besin yenildikten sonra bakteriler diş minesini yıpratan asitler salgılar ve zamanla dişlerin çürümesine yol açar. Kuru üzüm de tatlı ve yapışkan bir yiyecek. Diğer tatlı besinlerden farklı olarak ağız içindeki bakterilerin gelişimini engelleyen kuru üzüm, tatlı ihtiyacında ise güvenle tercih edilebiliyor.

Somon balığı: Somon balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar diş ve diş etini korumayı sağlayan ve kalsiyum açısından zengin bir besinler arasında yer alıyor. Somon balığında bulunan D vitamini ağız sağlığı için oldukça önemli. Buna göre somon, özellikle çocuklarda diş gelişimine yardımcı olan besinlerin başında yer alıyor.

Portakal (C Vitamini): Portakal ve benzeri meyveler, bağ dokusunu kuvvetlendirerek diş ve diş etlerinin sağlıklı kalmasında büyük rol oynuyor. Bu gibi turunçgiller, diş ve diş eti iltihaplarını da büyük ölçüde önlüyor. Portakalda yüksek oranda bulundan florun maddesi, dişin sert katmanındaki yapıyı geliştirip dişleri besliyor.