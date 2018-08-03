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Sağlıkta da bekçiler devreye girdi

Geceleri sokaklarda güvenliği sağlayan bekçiler hastanelerde de nöbet tutmaya başladı.

DHA | 03.08.2018 - 09:59..
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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilatı görevlileri, başarılı çalışmalarıyla kendilerini gösteriyorlar. Bekçiler, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında geceleri güvenliği sağlıyorlar. Mahallelerde akşam 22.00 ile sabah 06.00'a kadar insanların huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan nöbet tutan bekçiler, olağanüstü durumlarda destek ekip olarak her noktada görevlendirilebiliyor.

Sağlıkta da bekçiler devreye girdi

SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Asayiş, terör ve narkotik suçlarıyla ilgili önleyici kuvvet olan bekçiler, sokakta vatandaşlarla sürekli temas halinde. Güvenlik ve huzurun simgesi haline gelen bekçilerin görev yaptığı noktalardaki suç oranlarında gözle görülür bir azalış yaşandığı öğrenildi. Olaylara müdahale açısından yetki olarak polislerle bir farkı olmayan bekçiler, şimdi de Sakarya genelindeki hastanelerde nöbet tutmaya başladı.

Sağlıkta da bekçiler devreye girdi

HASTANELERDE DE YER ALIYORLAR

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün 'Sağlıkta şiddet olaylarının engellenmesi' başlığı altında düzenlenen proje kapsamında, bekçiler artık hastane bahçesi, acil servisler ve polikiliniklerde de görev yapıyor. Uygulama ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi, Korucuk Devlet Hastanesi'nde devreye sokuldu.

DOKTOR VE PERSONELLERİN GÜVENİNİ SAĞLIYORLAR

Doktora ve hastane personeline dışarıdan yapılabilecek ve hasta yakınları arsında yaşanabilecek olaylara karşı tetikte bekleyen bekçiler, hastanelerde kuş uçurmuyorlar.

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