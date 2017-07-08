Sağlıkta dönüşümde hedef şampiyonlar ligi

Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren ile Eskişehir'e giden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, valilikte şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada Sağlıkta Dönüşüm Programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İLE ÇAĞ ATLADIK"

Akdağ açıklamasında, "Ekiplerimiz geniş bir değerlendirme yaparak 'klima eksiklikleri tamamlanmalıdır'a varana kadar ayrıntıyla çalıştı. Ülkemiz sağlıkta dönüşüm projesiyle çağ atladı." dedi.

FAZLA KİLO, OBEZİTE VE SİGAR AİÇME YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Günümüzün en büyük sorunları fazla kilo, obezite, hareketsizlik ve sigara içme gibi konuların önemini vurgulayan Akdağ "Yeni dönemin farklı özellikleri var. Aile sağlık merkezlerimizi yeni kuracağımız 'sağlıklı hayat merkezlerimizle' ilişkilendireceğiz. Diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapi uzmanları, egzersiz uzmanları, beden eğitim öğretmenleri ve yetiştirilmiş hemşirelerle vatandaşlarımızdaki hastalık risk faktörlerini çok daha yakından takibe başlayacağız." şeklinde konuştu.

"SAĞLIKTA ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORUZ"

Açıklamasında, Ak Parti döneminde sağlık alanında süper lige çıkıldığını vurgulayan Akdağ, "2017 ile başlayan ve 2023'e kadar devam edecek Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci döneminde süper ligin şampiyonluğuna oynayan bir takım olacağız" dedi.