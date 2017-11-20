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Sagopa Kajmer ve Kolera evliliğini sonlandırdı

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, 20 yıldır birlikte olduğu eşi Kolera'dan ayrıldığını Instagram'dan duyurdu.

20.11.2017 - 18:16
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Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, kendisi gibi rap şarkıcısı Kolera ile 2006 yılında dünya evine girmişti.

YOLLARIMIZI AYIRMA KARARI ALDIK

Sosyal medya hesabından eşinden ayrıldığını duyuran Sagopa, "20 yıllık arkadaşım, en kıymetli dostum ve 11 senelik eşim Esen (Kolera) ile yollarımızı, aldığımız ortak karar doğrultusunda ayırdık, evliliğimizi sonlandırdık." ifadelerini kullandı.

Sagopa Kajmer ve Kolera evliliğini sonlandırdı

Sagopa Kajmer ve Kolera evliliğini sonlandırdı

"BUNDAN SONRA BAMBAŞKA HAYATLAR VAR"

Sagopa'nın Instagram'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

20 yıllık arkadaşım, en kıymetli dostum ve 11 senelik eşim Esen (Kolera) ile yollarımızı, aldığımız ortak karar doğrultusunda ayırdık, evliliğimizi sonlandırdık. Sevgili Esen’e bana kattıkları ve benim için yaptıkları için minnettârım. Bundan sonrasında her ikimiz için de bambaşka hayatlar var.

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O nedenle şu andan itibaren lütfen paylaşımlarınızda, bizi birbirimize etiketlemeyin. Yorumlarınızda kırıcı olmayın. Bugüne dek bize değer veren, her ikimizin de müziğine kulak veren, konserlerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm melankolia ailesine teşekkürler.

Melankolia bugünden itibaren sadece Sagopa Kajmer ile devam edecek olsa da logodaki el ele tutuşan iki sevgili hep orda kalacak.

Sagopa Kajmer ve Kolera evliliğini sonlandırdı

SAGOPA VE KOLERE BİRLİKTELİĞİ

1 Ağustos 2006'da kendisi gibi rap sanatçısı olan Kolera ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayımladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albüm yayımladı.

Sagopa Kajmer ve Kolera evliliğini sonlandırdı

2009'da Şarkı Koleksiyoncusu isimli bir albüm çıkardı. 2010'da Kolera ile 2. düet albümü Bendeki Sen'i piyasaya sürdü. 2011'de Saydam Odalar'ı piyasaya sürdü. 2013'te Kalp Hastası isimli bir albüm çıkardı. 2017'de Ahmak Islatan albümünü çıkardı.

Sagopa Kajmer ve Kolera evliliğini sonlandırdı

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