Sagrada Familia 136 yıl sonra imar aldı

Dünyanın en önemli mimari eserleri arasında gösterilen ve Barselona'nın ünlü yapısı Sagrada Familia, 136 yıl önce inşa edilmeye başlanmıştı. 1882 yılından bu yana inşaat halinde olan yapının imar izninin neredeyse 100 yıldır bulunmuyor.

Kaçak bir vaziyette bulunan yapı için kilisenin mütevelli heyeti ile Barselona Belediyesi arasında anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre 35 milyon euro cezanın ödenmesi koşuluyla ünlü yapı kayıt altına alınacak.

RUHSAT ALABİLECEK

İspanya'nın en turistik yapılarından olan ve inşaatı 130 yıldan uzun süredir devam eden Barcelona'daki Sagrada Familia kilisesi, imar izni olmadığı gerekçesiyle Barcelona Belediyesi'ne yaklaşık 35 milyon euro ceza ödemeyi kabul etti.

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, kilise ile varılan anlaşmanın 'tarihi' olduğunu belirtti. Katalan mimar Antoni Gaudi'nin tasarımı olan kilisenin inşasına 1882'de başlanmıştı.

UNESCO LİSTESİNDE

Kilise cezayı 10 yıla yayarak ödeyecek ve para, kiliseye erişimi kolaylaştıracak toplu ulaşım projeleri ile kilise çevresindeki mahalleler yararına kullanılacak.Karşılığında ise kiliseye imar izninin gelecek yıl başında verilmesi bekleniyor.

Sagrada Familia bazilikasını yılda ortalama 4.5 milyon kişi ziyaret ediyor. Kiliseyi görmek için bölgeye giden turist sayısının ise yaklaşık 20 milyon oldğu tahmin ediliyor.