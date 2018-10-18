Sagrada Familia'nın kaçak yapı olduğu ortaya çıktı

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, kilise ile varılan anlaşmanın "tarihi" olduğunu belirtti. Katalan mimar Antoni Gaudi'nin tasarımı olan kilisenin inşasına 1882'de başlanmıştı. Kilise UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde.

35 MİLYON EURO 10 YILDA ÖDENECEK

Kilise cezayı 10 yıla yayarak ödeyecek ve para, kiliseye erişimi kolaylaştıracak toplu ulaşım projeleri ile kilise çevresindeki mahalleler yararına kullanılacak.

Karşılığında kiliseye imar izninin gelecek yıl başında verilmesi bekleniyor.

YILDA 4,5 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Sagrada Familia bazilikasını yılda ortalama 4,5 milyon kişi ziyaret ediyor. Kiliseyi görmek için bölgeye giden turist sayısının ise yaklaşık 20 milyon oldğu tahmin ediliyor.

Ana yapının inşaatının, 2026 yılında, Gaudi'nin ölümünün 100. yıl dönümünde tamamlanması planlanıyor.