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Şah damarı nedir

Sağda ve solda olmak üzere iki tane olan, aort yayından ayrıldıktan sonra boyundan geçerek beyne doğru çıkan büyük atardamarlara verilen isim.

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Şah damarlarına tıp dilinde "arteria carotis communis" denir. Soldaki şah damarı sağdaki şah damarından 4-5 cm daha uzundur. Şah damarına boyun toplardamarı ve vagus siniri komşuluk ettiğinden bu üçüne birden "boyun damar-siniri paketi" ismi verilmektedir.

VÜCUDUMUZDAKİ EN BÜYÜK ATARDAMAR

Şah damarı ademelması civarında iki ana dala ayrılır. Şah damarının çapı 8-10 milimetre kadardır. Yani vücuttaki büyük atardamarlardandır.

Şah damarlarının dalları kafadaki organları besler. Bunlar içindeki en mühim olanı beyindir. Şah damarlarından biri tıkanınca veya bağlanınca diğer damarlar beyni beslemekte yetersiz kalırlar.

Şah damarı nedir

Şah damarını boyunda elle hissetmek mümkündür. Böylece boyundan nabız da sayılabilir.

Şah damarlarının yaralanmaları çok tehlikelidir. Bu durumlarda kişi genellikle kan kaybından hayatını kaybeder.

ŞAH DAMARININ DİĞER ADI

Şah damarı, Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde 'Boynun iki yanında, kanı başa taşıyan aort damarlarından her biri, gazel damarı' olarak geçmektedir.

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