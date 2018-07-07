Sahafları gezmek için 13 özel neden

Sahaf çarşısının kâhyası, aynı zamanda sahafların şeyhi kabul edilirmiş. Her sabah muayyen saatte çarşıya gelinir ve bütün esnafla birlikte dua edilmeden açılmazmış o dükkanın kapısı. Böyle aktarmış zamanın sahaflarını, Sahhafçı, El-hac M. Muzaffer Ozak.

Ahmet Hamdi Tanpınar ise, 'Seni kitap koklar gibi seviyorum, buna eminim. Çünkü ben; çok sahaflar gezdim seni bulmak için...' diyerek dökmüş bir aşka içini…

Yeninin cazibesi tartışılmaz; ama eskinin de albenisi hiç eskimiyor elbet. Böylesine samimi bir geçmiş… Kitap okumayı çok seviyorsanız özellikle sahafların hayatınızdaki yeri ayrıdır. Sahaflara gitmek için ne çok sebep sayarsınız. İşte sahafları gezmek için 13 neden… Peki sizin kaç nedeniniz var?

- Kapıdan içeri adım atarsınız ve artık bir zaman makinesinin içindesinizdir.

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- Sevdiğiniz kitapların ilk baskıları buradadır.

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- Yıllardır elden ele dolaşıp sonra sahafta bir rafta konumlanan kitaplar, dergiler arasından yaşanmış nice anı size gülümser; bazen bir not, bazen kurutulmuş minicik bir çiçektir bu.

- Teknolojinin gelişmesi ile müzik de değişti belki. Ancak şöyle bir plaktan yükselen tertemiz Zeki Müren sesi, belki Barış Manço, çok keyifli olmaz mı?

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- Sahaflarda yalnızca eski kitapları, plakları değil, eski basım gazeteleri de bulabilirsiniz. Yıllar önce bugün gündemde neler varmış, belki de okuyacaksınız ve bir gülümseme yayılacak yüzünüze.

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- Sahaflar size sadece kitaplar, dergiler de sunmaz. Madeni paralar, pullar da bulabilir. Çok eski de kalsa da bir koleksiyona başlayabilirsiniz.

- Önemli bir noktaya değinmek isterim ki, eserlerin fiyatları yadsınamayacak kadar uygundur.

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- Bu kitaplar, dergiler, plaklar kahvenize, çayınıza bir başka eşlik eder. Tarifsiz bir huzur verir.

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- Değerini bilecek bir sevdiğiniz için manalı bir hediyeye dönüşür.

- Sahaflar her zaman bilgi ile doludur. Burada ilginizi çekecek pek çok konu ile ilgili bilgi toplayabilirsiniz.

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- Sevdiğiniz birçok yazar, müzisyen ile sahaflarda karşılaşabilirsiniz.

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- Sahaflar, ayrıca size geçmişten kareler de sunar. Birçok artistin daha önce görmediğiniz fotoğraflarını bulabilirsiniz.

- Ve sahafların vazgeçilmez çalışanları kedilerle tanışır, onları sevmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Damla Karakuş

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