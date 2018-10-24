Şahan Gökbakar diyete girdi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar, organik ve sağlıklı beslenmeden şaşmıyor. Çubuklu'daki evinin bahçesinde organik sebze ve meyve yetiştiren Selin Gökbakar mutfakta da düşük kalorili tariflere imza atıyor.

SELİN'DEN ÖZEL TARİFLER

iki çocuğuna organik lezzetler hazırlayan Selin Gökbakar, 22 Ekim'de 38 yaşına giren eşinin doğum günü pastası için de hünerlerini sergiledi. Profesyonel aşçılara taş çıkaran Selin Gökbakar 'Recep İvedik 6'nın çekimleri için bir hayli kilo alan eşine unsuz ve şekersiz pasta hazırladı.

DİYETİN ADI: KETOJENİK

Pastanın keki için badem unu ile Hindistan cevizi ununu karıştıran Selin Gökbakar, şeker yerine de hurma ve kuru dut kullandı. Fazla kilolarıyla başı dertte olan ünlü komedyenin zayıflaması için beslenme düzenini değiştiren Selin Gökbakar, ketojenik diyeti devreye soktu.

STARLARIN DİYETİ

Ketojenik diyet uygulayan eşinin yiyeceklerini özenle hazırlayan Gökbakar, önceki gün de doğum günü için yaptığı pastayı sosyal medyada paylaştı. Bu arada Gökbakar'ın yaptığı ketojenik diyeti Kim Kardashian ve Tom Cruise gibi starlar da uyguluyor.