taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.781
USD
4,2934
EURO
5,0974
ALTIN
181,38
PETR
77,7900

Şahan Gökbakar elektrikli arabasına zor sığdı

Geçtiğimiz hafta 6 milyon liraya lüks bir tekne alan ünlü komedyenin yeni aracı ise alışverişinin bununla sınırlı olmadığını gözler önüne serdi.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 07:16..
  1. Haberler
  2. Magazin

Komedide birbiriyle yarışan Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar'ın rekabeti farklı bir boyut kazandı. gişede filmlerini yarıştıran ikili artık otoparktaki arabalarını da yarıştırı hale geldi.

Şahan Gökbakar elektrikli arabasına zor sığdı

RECEP İVEDİK AFRİKA'DA

Şu sıralar Afrika'da çekmeye karar verdiği 'Recep İvedik' serisinin 6. filmi için hazırlık içinde olan Şahan Gökbakar, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

ELEKTİRİKLİ ARABAYA SIĞMADI

Gökbakar, yeni aldığı elektrikli aracıyla ilk kez objektiflere takıldı. Uzun boyu ve fazla kilolarıyla bilinen komedyenin, mini arabasına binerken bir hayli zorlandığı görüldü.

PLAKA ÖZEL

Komedyenin yeni aracının plakası için adının ve soyadının baş harflerini tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hayranlarında Aslı Enver'e Murat Boz desteği
Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkisini noktalayan Aslı Enver’e sevenlerinden destek gelemeye devam ediyor.
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı
Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.
Berkay: 3 çocuk istiyorum
Geçtiğimiz yıl kızı Arya'yı kucağına alan şarkıcı Berkay, iki çocuk daha istediğini söyledi.
Kardashian iş yemeğinde
Kim Kardashian ve ailesi iş yemeğinde poz verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

80
İsrail Suriye'yi vurdu rejim çoklu roketatarla karşılık verdi

İsrail Suriye'yi vurdu rejim çoklu roketatarla karşılık verdi

89
Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

32
Suudi Arabistan: Gerekirse nükleer bomba alırız

Suudi Arabistan: Gerekirse nükleer bomba alırız

45
Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

13
İsveç'te genç kadın futbolcu Müslüman oldu

İsveç'te genç kadın futbolcu Müslüman oldu

31
Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94