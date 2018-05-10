Şahan Gökbakar elektrikli arabasına zor sığdı

Komedide birbiriyle yarışan Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar'ın rekabeti farklı bir boyut kazandı. gişede filmlerini yarıştıran ikili artık otoparktaki arabalarını da yarıştırı hale geldi.

RECEP İVEDİK AFRİKA'DA

Şu sıralar Afrika'da çekmeye karar verdiği 'Recep İvedik' serisinin 6. filmi için hazırlık içinde olan Şahan Gökbakar, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

ELEKTİRİKLİ ARABAYA SIĞMADI

Gökbakar, yeni aldığı elektrikli aracıyla ilk kez objektiflere takıldı. Uzun boyu ve fazla kilolarıyla bilinen komedyenin, mini arabasına binerken bir hayli zorlandığı görüldü.

PLAKA ÖZEL

Komedyenin yeni aracının plakası için adının ve soyadının baş harflerini tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.