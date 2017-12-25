taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8142
EURO
4,5225
ALTIN
156,35
PETR
65,0200

Şahan Gökbakar eşine elleriyle pasta yaptı

Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar'ın 31'inci yaş gününü elleriyle hazırladığı doğum günü pastasıyla kutladı.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 08:55..
  1. Haberler
  2. Magazin

ff

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar’ın doğum günü pastasını elleriyle hazırladı.

4 KARATLIK UYARI

Sosyal medya hesabından çektiği fotoğrafları paylaşan Gökbakar, altına 'Hediyelerin en değerlisi uğraşıp emek vererek yapılandır. Doğum günü pastanı ellerimle yaptım. İlk deneme için fena sayılmaz. Canım karım iyi ki doğdun da benim eşim oldun. Bin kere daha gelsem dünyaya yine senle evlenmek isterdim. Nice mutlu yıllara canım karım... Not: 4 karat aldı diye yazanlar, pastasını elleriyle yaptı da yazsınlar' mesajını yazdı.

DEMET AKALIN'DAN MESAJ VAR

İki çocuğunun annesine her doğum sonrası 4 karatlık pırlanta yüzük alan ünlü komedyene Demet Akalın'dan mesaj geldi. Şahan Gökbakar'ın fotoğrafının altına Demet Akalın 'Sen yine 4 karatı al anacım' mesajını yazdı.

"HER ÇOCUK İÇİN AYRI ALDIK"

Şahan Göbakar da Akalın'a “Her çocuk için ayrı aldık. Bir de evlenme teklifi ettiğimde... Sen hesap et artık” dedi.

3 YÜZÜĞÜN TOPLAN FİYATI

4 karatlık tektaşın değeri 385 bin lira. 3 yüzüğün toplam fiyatı 1.1 milyon TL.

Şahan Gökbakar eşine elleriyle pasta yaptı

Şahan Gökbakar eşine elleriyle pasta yaptı

İlginizi Çekebilir
Seçkin Piriler Kaan'ı tamamen sildi
Sosyal medyadan eski eşiyle tüm fotoğraflarını silen Piriler, “O şahısla artık işim olmaz” dedi.
Haluk Bilginer gecelerde
Usta oyuncu Haluk Bilginer, önceki gün Cihangir'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk fotoğrafı
Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç dudak dudağa görüntülendi.
Işıl Reçber yeni evlerinin kapılarını açtı
Işıl Reçber kendi dekore ettiği 650 metrekarelik dört katlı villanın kapısını InStyle Home dergisine açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

72
Arda Turan Beşiktaş yolunda

Arda Turan Beşiktaş yolunda

40
Sabri Sarıoğlu: Duygusal olarak etkilendim

Sabri Sarıoğlu: Duygusal olarak etkilendim

15
İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

20
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

71
Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM