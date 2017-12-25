Şahan Gökbakar eşine elleriyle pasta yaptı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar’ın doğum günü pastasını elleriyle hazırladı.

4 KARATLIK UYARI

Sosyal medya hesabından çektiği fotoğrafları paylaşan Gökbakar, altına 'Hediyelerin en değerlisi uğraşıp emek vererek yapılandır. Doğum günü pastanı ellerimle yaptım. İlk deneme için fena sayılmaz. Canım karım iyi ki doğdun da benim eşim oldun. Bin kere daha gelsem dünyaya yine senle evlenmek isterdim. Nice mutlu yıllara canım karım... Not: 4 karat aldı diye yazanlar, pastasını elleriyle yaptı da yazsınlar' mesajını yazdı.

DEMET AKALIN'DAN MESAJ VAR

İki çocuğunun annesine her doğum sonrası 4 karatlık pırlanta yüzük alan ünlü komedyene Demet Akalın'dan mesaj geldi. Şahan Gökbakar'ın fotoğrafının altına Demet Akalın 'Sen yine 4 karatı al anacım' mesajını yazdı.

"HER ÇOCUK İÇİN AYRI ALDIK"

Şahan Göbakar da Akalın'a “Her çocuk için ayrı aldık. Bir de evlenme teklifi ettiğimde... Sen hesap et artık” dedi.

3 YÜZÜĞÜN TOPLAN FİYATI

4 karatlık tektaşın değeri 385 bin lira. 3 yüzüğün toplam fiyatı 1.1 milyon TL.