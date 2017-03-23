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Şahan Gökbakar'dan eşine övgü

Şahan Gökbakar, eşine övgülerde bulunduğu videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

23.03.2017 - 17:25
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Şahan Gökbakar'dan eşine övgüKomedyen Şahan Gökbakar, yeni doğum yapan eşi Selin Gökbakar'a övgülerde bulunduğu videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Şahan Gökbakar'dan eşine övgü

Sıkça "öv beni" diyerek eşiyle şakalaştığı videoları paylaşan Şahan Gökbakar, eşinden habersiz video kaydına başladı ancak bu kez Selin Gökbakar'dan farklı bir atak geldi; "Öv beni, ikinciyi doğurdum." dedi.

Şahan Gökbakar'dan eşine övgü VİDEO

Şahan Gökbakar'dan eşine övgü

Şahan Gökbakar da övgüleri sıraladı; "ya şimdi iki tane çocuk doğurup da bu kadar hem fiziğiyle hem sesiyle gönüllere taht kurmak her baba yiğidin harcı değil, seni burdan övüyorum aşkım."

Şahan Gökbakar'dan eşine övgü

Bunun üzerine Selin Gökbakar; "kocam seni çok seviyorum yine mükemmel babalığını gösteriyorsun, bana full destek olarak, valla seni çok seviyorum iyi ki varsın kocam." derken Şahan Gökbakar ise; "bittik bez değiştirmekten" diyerek bebeğiyle yakından ilgilendiğinin işaretini verdi.

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