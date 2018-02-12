Şahan Gökbakar'ın Kayhan filmi ilgi görmedi

Hemen her yerde reklamını gördüğümüz ve 9 Şubat'ta vizyona giren Kayhan filmi Şahan Gökbakar'ı hayal kırıklığına uğrattı.
3 GÜNDE 252 BİN KİŞİ İZLEDİ
Recep İvedik 5 ile büyük başarı sağlayan Gökbakar, çalıntı karakterle yaptığı iddia edilen Kayhan ile gişelerde çakıldı. Film ilk 3 günde 252 bin kişi tarafından izlenip, 3.242.443 TL hasılat yaptı. Bu rakamlar Gökbakar'ın yaptığı filmler arasında en düşük açılışı yapan projesi oldu.
GÖKBAKAR FİLMLERİNİN İLK 3 GÜN GİŞELERİ
Celal ile Ceren: 600 bin
Osman Pazarlama: 706 bin
Recep İvedik 1: 791 bin 536 kişi
Recep İvedik 2: 1 milyon 209 bin 453
Recep İvedik 3: 1 milyon 153 bin 71
Recep İvedik 4: 1 milyon 641 bin 474
Recep İvedik 5: 1 milyon 646 bin 848
ÇAKMA KARAKTER
Gökbakar'ın son filminde oynadığı karakter, 1980'li yıllarda Metin Akpınar'ın hayat verdiği "Kibarcık" karakterine benzerliğiyle tartışmaları başlatmıştı.