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Şahan Gökbakar'ın Kayhan filmi ilgi görmedi

Gişelerde çakılan Kayhan filmi, Gökbakar'ın şimdiye kadar yaptığı filmlerin en düşük hasılatı vereni oldu.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 17:20..
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Şahan Gökbakar'ın Kayhan filmi ilgi görmedi

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Hemen her yerde reklamını gördüğümüz ve 9 Şubat'ta vizyona giren Kayhan filmi Şahan Gökbakar'ı hayal kırıklığına uğrattı.

3 GÜNDE 252 BİN KİŞİ İZLEDİ

Recep İvedik 5 ile büyük başarı sağlayan Gökbakar, çalıntı karakterle yaptığı iddia edilen Kayhan ile gişelerde çakıldı. Film ilk 3 günde 252 bin kişi tarafından izlenip, 3.242.443 TL hasılat yaptı. Bu rakamlar Gökbakar'ın yaptığı filmler arasında en düşük açılışı yapan projesi oldu.

GÖKBAKAR FİLMLERİNİN İLK 3 GÜN GİŞELERİ

Celal ile Ceren: 600 bin

Osman Pazarlama: 706 bin

Recep İvedik 1: 791 bin 536 kişi

Recep İvedik 2: 1 milyon 209 bin 453

Recep İvedik 3: 1 milyon 153 bin 71

Recep İvedik 4: 1 milyon 641 bin 474

Recep İvedik 5: 1 milyon 646 bin 848

ÇAKMA KARAKTER

Gökbakar'ın son filminde oynadığı karakter, 1980'li yıllarda Metin Akpınar'ın hayat verdiği "Kibarcık" karakterine benzerliğiyle tartışmaları başlatmıştı.

Şahan Gökbakar'ın Kayhan filmi ilgi görmedi

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