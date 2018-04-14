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Öldü diye girilen evde gamalı haç sembolleri görüldü

Antalya'da uzun süre çıkmadığı için öldüğü düşünülen kişinin evine, polis eşliğinde girildiğinde duvara ve tavana çizili gamalı haç sembolleri görüldü.

DHA | 14.04.2018 - 20:58..
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Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olan Ali Y.'yi uzun süredir görmeyen komşuları durumu polise bildirdi.

EVİNDE BULUNAMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapı ve pencerelerinin kilitli olması nedeniyle içeri giremedi. Kapının açılması için itfaiye ekiplerinden destek isteyen polis, savcıdan da eve girebilmek için izin istedi.

Ali Y.'nin tedaviye ihtiyacı olabileceği düşünülerek sağlık görevlileri de hazır bekletildi.Öldü diye girilen evde gamalı haç sembolleri görüldü

DUVARLARDA GAMALI HAÇ GÖRÜLDÜ

Nöbetçi savcılığın verdiği iznin ardından kapı çilingir tarafından açıldı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri Ali Y.'yi evde bulamazken, evin içinde tüm pencerelerin siyah örtü ile kapatıldığını ve duvarlar ile tavana gamalı haç sembolleri çizildiğini gördü. Ali Y'nin kendisine ait bir vesikalık fotoğrafı yapıştırdığı aynaya ise 'Gestapo Kowalski' yazdığı gözlemlendi.

Polis, evdeki gamalı haç işareti ve 'Gestapo Kowalski' yazısından görüntü aldı. Ali Y.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Öldü diye girilen evde gamalı haç sembolleri görüldü



Öldü diye girilen evde gamalı haç sembolleri görüldü



Öldü diye girilen evde gamalı haç sembolleri görüldü

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