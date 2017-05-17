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Sahibinden bedavaya satılık az kullanılmış kale

İtalya Hükümeti aralarında kale, konak ve manastır bulunan 100'den fazla tarihi yapıyı turizme kazandırmak şartı ile ücretsiz verecek.

17.05.2017 - 10:26
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Sahibinden bedavaya satılık az kullanılmış kale

İtalya Hükümeti turistik tesis, otel ve restorana dönüştürmek şartı ile 100'den fazla tarihi yapıyı hiçbir ücret almadan yeni sahiplerine dağıtmaya hazırlanıyor.

İtalya Hükümeti tarafından ücretsiz dağıtılacak olan tarihi yapıların tamamı tırmanış ve bisiklet rotaları üzerinde bulunuyor.

Tarihi yapıların yeni sahipleri restorasyon masraflarının tamamından sorumlu olacak.

Sahibinden bedavaya satılık az kullanılmış kale

TURİST SAYISINDA ARTIŞ HEDEFLENİYOR

İtalya Hükümeti Emlak Konut ve Kültür Varlıkları Bakanlığı turizmin gelişmediği bölgelerde bulunan bu tarihi yapıların restorasyonu ile beraber turist sayısında artış olmasını öngörüyor.

Tarihi yapıları restorasyon şartı ile ücretsiz almak isteyenlerden 40 yaş altında olması ve daha önce kültürel faaliyetlere bağış yapması şartı aranıyor.

Sahibinden bedavaya satılık az kullanılmış kale

Tarihi yapıları ücretsiz almaya hak kazanan başarılı girişimcilerle ilk olarak 9 yıllık bir ön sözleşme yapılacak.

9 yılın ardından başarılı bir girişimi hayata geçirdiğini kanıtlayan kişiler sözleşmeyi 9 yıl daha uzatabilecek.

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