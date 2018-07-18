Sahibinin elinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Ekrem Kerem Oktay görevinden istifa ederek, "Bugün Türkiye'nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP'de değişmeli" dedi.

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Bodrum'da üst üste çıkan yangınlar isyan ettirdi

Muğla Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın mahalleliyi hem korkuttu hem de tepkiye neden oldu.