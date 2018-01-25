Sahil park ettiği aracını denizin içinde buldu

SGK, 2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödeneceğini duyurdu.

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Fenerbahçe'de Janssen 1 ay daha yok

Bursaspor maçında sakatlanan ve 1 aydır sahalardan uzak olan Fenerbahçeli Janssen'in en az 1 ay daha oynayamayacağı ifade edildi.