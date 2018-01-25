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Sahil park ettiği aracını denizin içinde buldu

Adana'nın Karataş ilçesinde gece sahile park edilen otomobil, sabah yükselen denizin içinde kaldı.

DHA | 25.01.2018 - 09:45..
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Önceki gece otomobille Harbiş Sahili'ne gelen 3 amatör balıkçı, kumsala otomobili park edip farklı noktalarda oltayla avlanmaya başladı.

SU YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde suların yükselmesiyle otomobil denizin içinde kaldı. Av sonrası park ettikleri otomobili su içinde gören balıkçılar şaşırdı.

Sahil park ettiği aracını denizin içinde buldu

TRAKTÖR YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Balıkçıların ihbarı üzerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, halat bağladıkları otomobili traktör yardımıyla kurtardı. Gel- git olayı nedeniyle otomobili su altında kalan balıkçı, yardımcı olanlara teşekkür etti.

Sahil park ettiği aracını denizin içinde buldu



Sahil park ettiği aracını denizin içinde buldu



Sahil park ettiği aracını denizin içinde buldu

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