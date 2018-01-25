Sahil park ettiği aracını denizin içinde buldu

Önceki gece otomobille Harbiş Sahili'ne gelen 3 amatör balıkçı, kumsala otomobili park edip farklı noktalarda oltayla avlanmaya başladı.
SU YÜKSELDİ
Sabah saatlerinde suların yükselmesiyle otomobil denizin içinde kaldı. Av sonrası park ettikleri otomobili su içinde gören balıkçılar şaşırdı.
TRAKTÖR YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Balıkçıların ihbarı üzerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, halat bağladıkları otomobili traktör yardımıyla kurtardı. Gel- git olayı nedeniyle otomobili su altında kalan balıkçı, yardımcı olanlara teşekkür etti.