Akarca Mahallesi'ndeki 3'üncü Etap Sahil Bandı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, bugün battaniyeye sarılı vaziyette terk edilmiş bir bebek buldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 2,5 kilogram ağırlığındaki ve yeni doğmuş olduğu belirlenen bebeği Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

MELEK İSMİ VERİLDİ

Çocuk Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, bebeğe hemşireler tarafından 'Melek' ismi verildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, polisin bebeğin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığını söyledi. Çalık, kontrollerinin tamamlanmasının ardından bebeğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'ne teslim edileceğini belirtti.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sahilde bulunan bebeğe 'Melek' ismi verildi VİDEO





