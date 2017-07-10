Sahilde ölü yunus bulundu

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde yaklaşık 1 hafta önce Serik Belediyesi'ne ait Kadriye Beach Park sahilinde vatandaşlar su üstünde yunus olduğunu gördü.

Denizdeki yüzme sınırını belirleyen halata takılı halde bulunan yunusun öldüğü belirlendi. Yunus, jet ski yardımıyla kıyıya çekildi.

KAFASINA SÜRAT TEKNESİ ÇARPTI İDDİASI

İhbar üzerine olay yerine Serik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri geldi. Ekipler cansız yunusu gömmek üzere götürdü. Olayı görenler, yunusun kafasına sürat teknesinin çarpmış olabileceğini iddia etti.