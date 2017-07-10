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Sahilde ölü yunus bulundu

Antalya Serik'te ölü bir yunus sahile vurdu.

10.07.2017 - 14:19
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Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde yaklaşık 1 hafta önce Serik Belediyesi'ne ait Kadriye Beach Park sahilinde vatandaşlar su üstünde yunus olduğunu gördü.

Sahilde ölü yunus bulundu

Denizdeki yüzme sınırını belirleyen halata takılı halde bulunan yunusun öldüğü belirlendi. Yunus, jet ski yardımıyla kıyıya çekildi.

Sahilde ölü yunus bulundu

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İhbar üzerine olay yerine Serik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri geldi. Ekipler cansız yunusu gömmek üzere götürdü. Olayı görenler, yunusun kafasına sürat teknesinin çarpmış olabileceğini iddia etti.

Sahilde ölü yunus bulundu

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