Şahin Alpay için tahliye kararı çıktı

Hayvanların 'yuvasını yapan' adam: O canlar bize emanet

Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde 47. dönem uzman erbaşlar yemin etti.

Afrin'de YPG zulmünden kaçan ve sığınmak için girdikleri evde halıların altına tuzaklanan patlayıcının infak etmesi sonucu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Doğuş ile Rus ekibi CSKA Moskova arasında oynanan THY Avrupa Ligi 26. hafta maçını sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza izledi.

Habertürk'ün konuklarından Ahmet Kasım Han, programın takipçisi gazeteci Esra Öztürk'e, yaptığı yorumdan dolayı kadınlığı üzerinden hakaret etti.

1 Özel sektörde 2018 maaşları Yüzlerce sektörün incelenmesiyle ortaya çıkarılan araştırmaya göre, 2018 Türkiyesi'nde ayda 16,500 lira maaş alan da var 2,800 lira alan da.

2 Hakan Çalhanoğlu'ndan Arsenal'e harika gol UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 36. dakikada İtalyan ekibini öne geçirdiği mükemmel golüyle maça damga vurdu.

3 Adli tıpçı profesörden Madonna'ya suçlama İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM'de yaptığı bir sunumda Madonna'nın ismiyle subliminal mesaj verdiğini iddia etti.

4 Melike Kuvvet'in itibarı cenazesinde iade edildi FETÖ'nün kumpasıyla TSK'dan atılan, daha sonra aklanan ve göreve dönecek olan Melike Kuvvet'in üzerine uçuş forması örtüldü, iki subay saygı nöbeti tuttu, itibarı iade edildi.

5 AYM'den ikinci Şahin Alpay kararı FETÖ'den tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay için ikinci kez 'hak ihlali' kararı verildi.

6 4,5 yaşındaki kıza tecavüz eden sapığın cezası belli oldu Adana'da yaşanan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuğa cinsel saldırı davasında sanık Sedat Keser, 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.