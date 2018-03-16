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Şahin Alpay için tahliye kararı çıktı

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından Şahin Alpay'ın tahliyesine hükmedildi.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 23:21..
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Şahin Alpay için tahliye kararı çıktı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, FETÖ davasında tutuklu Zaman gazetesinin eski yazarlarından Şahin Alpay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi ve mahkemeden Alpay’ı tahliye etmesini istedi.

AYM, verdiği ilk kararının uygulanmaması nedeniyle Alpay’ın ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine oybirliği ile karar verdi. Karar jet hızıyla AYM’nin internet sitesinden yayınlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, yaklaşık 20 ay sonra ev hapsi kararıyla ve oy birliğiyle tahliye edildi.

Şahin Alpay için tahliye kararı çıktı

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