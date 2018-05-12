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Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

Darbe girişiminin medya ayağına yapılan operasyonlar kapsamında tutuklu bulunan Ali Bulaç tahliye edildi, Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 09:32..
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Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

TSK içindeki FETÖ'cüler tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski Zaman yazarları ve editörlerinin de aralarında bulunduğu 11 sanıklı davanın dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı.

ALİ BULAÇ'A TAHLİYE

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti 650 gündür tutuklu bulunan Ali Bulaç ve aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zaman gazetesinin eski sorumlu müdürü Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verdi.

ŞAHİN ALPAY SADECE PAZAR GÜNLERİ İMZA VERECEK

Hakkındaki ev hapsi kararı Şahin Alpay pazar günleri imza vermek suretiyle adli kontrole tabii tutuldu. Davanın bir sonraki duruşması 7-8 Haziran'da görülecek.

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