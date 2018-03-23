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Şahin Irmak: Yılmaz Erdoğan kendinden tiksindirdi

Oyuncu Şahin Irmak, Yılmaz Erdoğan ve Okan Çabalar'ın arasında geçen bir diyaloğu paylaştı.

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 08:57..
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Jet Sosyete dizisi ile karşımıza çıkan oyuncu Şahin Irmak, katıldığı bir talk show programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Şahin Irmak'ın açıklamalarından ara başlıklar..

Irmak, sofrada peynir olmadan kahvaltı yapamadığını söyledi: "Tam bir peynir hastasıyım. Her türlü peyniri yerim. Peynirsiz asla yani. Yaşasın peynir!"

"BANA TERLİK DEĞİL TUĞLA FIRLATTILAR"

Şahin Irmak, "Merdane mi, anne terliği mi?” sorusuna, "Anne terliği. Nereden attığı hiç fark etmez, bir şekilde buluyor seni. Ben de yedim tabii ki, yemez olur muyum. Babamın arkamdan tuğla fırlattığını bilirim ben ya. Birazcık öyle bir çocuktum. Hiç dayak yemedim, daha bir kere tokat atmışlıkları yok ama tuğla attılar" yanıtı verdi.

"OYUNCU OLMAK HAYALİMDİ"

Oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu belirten Irmak, "Ailem hiç emin değildi ama benim hayalim buydu. Çocukluğumdan beri hep oyuncu olmak istiyordum. Taklitle başlarsın ya bu işlere, hep öyle olur yani, belli edersin kendini. Güldürmeye çalışırsın. Ben de öyleydim. Aileyi güldürüyorsun ilk, arkadaşlarını falan. Sonra diyorsun ki; Güzel iş, ben bunu yapayım. Hep hayalini kurduğum şey buydu" ifadelerini kulandı.

Şahin Irmak, Okan Çabalar’ın Yılmaz Erdoğan hayranlığını anlattı: "Okan, Yılmaz Abi’ye âşık. Bir gün Yılmaz Abi şöyle demiş; Okan tamam yeter, beni benimle tiksindirdin! Beni bana anlatarak tiksindirdin kendimden. Anlatma yeter artık, biliyorum kendimi!"

"BU YAZ EVLENİYORUZ"

Uzun süredir Asena Tuğal ile aşk yaşayan başarılı oyuncu, düğün hazırlıklarına başladığını açıkladı: Asena ile herşey güzel gidiyor. Düğün hazırlıklarına başladık, bu yaz düğünümüz var. Güzel bir düğün hayalimiz var.

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