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Şahin: Sürekli kaybedip, hiç istifa edilmeyen parti var

Melih Gökçek'in istifasının tartışıldığı programda Prof. Dr. Mehmet Şahin, parti ismi vermeden CHP'ye göndermede bulundu.

23.10.2017 - 22:23
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Şahin: Sürekli kaybedip, hiç istifa edilmeyen parti var

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ve CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı konuk oldu.

Cumartesi günü istifa edeceğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tartışıldığı programda Prof. Dr. Mehmet Şahin, istifalarla ilgili farklı bir yorumda bulundu.

"BİR PARTİ VAR HER SEÇİMİ KAYBEDİYOR, İSTİFA YOK"

Şahin, "Bir parti var, 1994'ten bu yana her seçimi kaybediyor ve hiç istifa yok. Bu pencereden de bakılabilir diye düşünüyorum" dedi.

Şahin: Sürekli kaybedip, hiç istifa edilmeyen parti var VİDEO

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